FC Twente niet bang voor Ajax: "NEC is de grootste concurrent"

FC Twente speelt nog zes finales. De ploeg van John van den Brom doet nog altijd mee om de bovenste plekken. Met nog zes lastige tegenstanders op het programma is er toch nog goede hoop op de derde plek, ten koste van Ajax.

"Dat wordt een mooie pot", begint Rene Wagelaar bij VoetbalTijd over Ajax - FC Twente. "Ajax is niet in vorm, dus je kan er wel wat halen nu. Als ik dat gisteren zie, is dat niet best. Al zit er op De Klassieker wel iets meer druk."

"Dat klopt. En na die 1-0 van Ajax had ik het idee dat ze ook niet meer eruit kwamen. Toen gingen ze wel een beetje de pot dicht houden. Ze speelden eigenlijk alsof ze niet wouden verliezen", aldus presentator Stèfan Leusink.

"Maar het is kwalitatief ook niet meer het Ajax van een paar jaar geleden. Dat kun je wel heel duidelijk zien", concludeert Wagelaar.

"Ze hadden nog geluk dat ze geen penalty tegenkregen met Godts", valt Richard Vennema hem in de rede. "Hij tikt hem (Hadj-Moussa, red.) gewoon aan. Bij Twente of bij FC Groningen wordt hij wel gegeven en daar wordt hij dan niet gegeven."

"FC Twente heeft nog wel een lastig programma", stelt Leusink. "Elke wedstrijd is een finale volgens John van den Brom. Te beginnen bij Ajax uit in de Arena. En op het einde Sparta en PSV. Ik weet niet of PSV op de laatste nog gas geeft." Vennema grapt: "Ik denk dat PSV in die tijd die laatste wedstrijd al wel kampioen is."

Michel Jansen denkt dat FC Twente op plek drie gaat eindigen. "Omdat ik denk dat FC Twente juist tegen ploegen die bovenin staan heel erg goed uit de voeten kan. Ik denk dat Twente hoge ogen gaat gooien tegen met name ook de ploegen waar het tegen moet gebeuren."

"Volgens mij gaat het in deze competitie ook een beetje om constantheid", stelt Leusink vervolgens. "Want geen enkele ploeg is constant. Wie is dan de meest constante van al die niet-constante ploegen?"

"NEC laat steken vallen, Ajax laat steken vallen en AZ blijft nog Europees spelen. Dan wordt misschien FC Twente nog wel de verrassende derde. Ik denk dat NEC daarin de grootste concurrent wordt. Klinkt heel raar met Ajax AZ eromheen, maar ik denk dat NEC de grootste concurrent is", aldus Jensen.

"En, daar heeft FC Twente nog voordeel mee, ze spelen natuurlijk nog de bekerfinale", voegt Vennema toe. "Ook al is die wedstrijd in een weekend, je krijgt gewoon een hoop spanning."