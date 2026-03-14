FC Twente ruikt kansen voor tweede plek: "Ajax is zeer labiel"

FC Twente maakt nog altijd alle kans op de tweede plek in de Eredivisie, en dus een directe plaatsing voor de hoofdfase van de Champions League. Dit weekend begint de ploeg met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. RTV Oost-presentator Bert van Losser vindt dat Twente deze wedstrijd moet winnen.

"In deze fase moet Twente deze wedstrijd ook kunnen winnen, want ze staan nu niet voor niets bij de top 3," zegt Van Losser bij De Oosttribune. Anco Jansen haakt in: "Als je de datamodellen mag geloven, dan hebben ze weinig kans op plek twee. Maar in mijn hoofd zit een ander datamodel. Ik denk dat ze er een reële kans op hebben. En dat begint dit weekend met een thuiswedstrijd. Ik ben echt onder de indruk van het FC Twente van 2026. Het is genieten op dit moment. Dat is ook weleens anders geweest, dus het kan verkeren in het voetbal."

Clubwatcher Tijmen van Wissing voegt toe: "Dit is voor Van den Brom de uitgelezen mogelijkheid om zijn contractverlenging te bezegelen met Champions League-voetbal. We zijn straks definitief dat tweede directe ticket kwijt, dus dit jaar moet het gebeuren voor FC Twente willen ze nog een keer uitzicht hebben op de Champions League. Dat kan ook via de voorronde, door de derde plaats te pakken. Maar volgens mij is Feyenoord aangeschoten wild, Ajax is zeer labiel. Daar moet je afwachten hoe het gaat met die Garcia. NEC heeft nog die bekerfinale."

Jansen vervolgt: "Het programma van NEC voor de bekerfinale is ook echt vervelend. Ze spelen tegen Twente en Feyenoord zowel vóór als na de bekerfinale. Dat is toch vervelend, want die bekerfinale is voor NEC zó speciaal." Van Wissing vult aan: "Twente heeft de laatste speeldag nog PSV, maar als ze op dit moment naar de ArenA moeten tegen Ajax, dan is Twente gewoon de favoriet." Jansen besluit: "Je moet alleen afwachten hoe het zich bij Ajax ontwikkelt met die nieuwe coach."