FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
FC Twente won zaterdag in de Johan Cruijff ArenA van Ajax. Clubwatcher Leon ten Voorde vindt het bizar dat Ajax, met al haar statuur, niet meer op de mat kan leggen dan het deed tegen de Tukkers. Over FC Twente is hij positiever, waar hij vooral ziet dat de club uit Enschede deze zomer flink kan cashen op de transfermarkt.
"Als je naar de verhoudingen van het Nederlandse voetbal kijkt, moet Ajax altijd betere spelers en een betere ploeg hebben", vertelt Ten Voorde in De Ballen Verstand van TC Tubantia. "Dan kun je thuis op basis van adrenaline en inzet nog wel eens winnen, maar in Amsterdam is dat een stuk moeilijker. Maar nu was Twente echt de veel betere ploeg. Twente heeft op veel plekken ook gewoon betere spelers. Dat is vanuit onze bril heel positief, maar vanuit de bril van Ajax, de recordkampioen, vond ik het wel een ontluisterende avond."
"Kijk alleen al naar de backs, die weer een hoofdrol hadden", wijst Ten Voorde naar Bart van Rooij en Mats Rots. "Die zijn zó veel beter dan die van Ajax. Kijk naar Ruud Nijstad, achttien jaar. Die heb ik liever dan de Kroatisch international Sutalo."
Voor FC Twente goed nieuws, dat deze zomer langzamerhand met zekerheid mag gaan rekenen op mooie transfersommen voor sommige van haar spelers. "Er zijn weer een paar miljoentjes bij opgekomen. In dit soort wedstrijden wordt naar je gekeken als je geen Europees speelt. In een groot stadion, in een vol stadion. En dan gaat Ruud Nijstad na vijf minuten die bal over zestig meter crossen, alsof hij nog bij DETO op het veld staat", besluit hij.
FC Twente-speler krijgt lof: "Die heb ik liever dan Sutalo"
