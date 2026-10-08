FC Twente-speler maakt veel indruk: "Komt bij Ajax op de radar"

"Dat is een speler die bij alle grote clubs wel op de radar komt", zegt Jacobs bij Rondje Eredivisie Extra van Voetbal International. "In Nederland (Ajax, Feyenoord en PSV, red.) bedoel ik dan, maar op termijn ook wel bij grote clubs buiten Nederland. Dat kan niet anders. Hij heeft bijna alles."

Jacobs ziet bij FC Twente nog meer spelers die miljoenen op kunnen leveren. "Dat kun je ook zeggen van Ruud Nijstad en het andere goudmijntje Sondre Ørjasæter. "Dat is ook een speler die heeft laten zien dat hij een hoger niveau op termijn zeker zal aankunnen", meent de journalist. "Dat ziet er voor FC Twente gewoon prima uit. Ze hebben echt gewoon spelers op het veld die heel veel waarde vertegenwoordigen."