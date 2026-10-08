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Ajax transfergeruchten en nieuws

FC Twente-speler maakt veel indruk: "Komt bij Ajax op de radar"

Bjorn
Sondre Ørjasæter en Daouda Weidmann
Sondre Ørjasæter en Daouda Weidmann Foto: © Pro Shots

FC Twente kan op termijn waarschijnlijk weer miljoenen tegemoet zien. De club uit Enschede heeft volgens clubwatcher Geert-Jan Jacobs met Daouda Weidmann een potentiële goudmijn in huis.

"Dat is een speler die bij alle grote clubs wel op de radar komt", zegt Jacobs bij Rondje Eredivisie Extra van Voetbal International. "In Nederland (Ajax, Feyenoord en PSV, red.) bedoel ik dan, maar op termijn ook wel bij grote clubs buiten Nederland. Dat kan niet anders. Hij heeft bijna alles."

Jacobs ziet bij FC Twente nog meer spelers die miljoenen op kunnen leveren. "Dat kun je ook zeggen van Ruud Nijstad en het andere goudmijntje Sondre Ørjasæter. "Dat is ook een speler die heeft laten zien dat hij een hoger niveau op termijn zeker zal aankunnen", meent de journalist. "Dat ziet er voor FC Twente gewoon prima uit. Ze hebben echt gewoon spelers op het veld die heel veel waarde vertegenwoordigen."

FC Twente verkocht afgelopen zomer Mats Rots voor een recordbedrag van zestien miljoen euro aan Hoffenheim. Jacobs denkt dat Weidmann, Nijstad en Ørjasæter dat bedrag kunnen verbreken. "Al die drie spelers zouden in staat moeten zijn om meer geld op te leveren voor FC Twente", besluit hij.

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