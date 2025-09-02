AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
FC Twente-speler naar Ajax? "Vreemd, bij mij is er niets bekend"

Joram
bron: ESPN

FC Twente hoopt nog voor het sluiten van de transfermarkt afscheid te nemen van een verdediger. Alec Van Hoorenbeeck lijkt onderweg naar Heracles Almelo, al is nog onduidelijk of het om een huurconstructie gaat. Technisch directeur Jan Streuer wil de transfer niet bevestigen, maar laat wel doorschemeren dat een vertrek wenselijk is.

"We hebben twee nieuwe centrale verdedigers gehaald. Dus dan moet er sowieso één weg," zegt Streuer tegenover ESPN. "Daar zijn we nog mee bezig. We gaan kijken wie dat gaat worden, en naar welke club. Soms kan het ook niet doorgaan, maar we hopen van wel."

Ondertussen liep Mees Hilgers een transfer naar Frankrijk mis. Kan er alsnog iets gebeuren? "Er zijn nog een aantal landen waar de markt open is. Dat zou nog kunnen. Daarnaast zijn er Nederlandse clubs die hem willen huren. Voor hen moet het in de komende uren gebeuren, voor buitenlandse clubs is er soms iets meer tijd. Die markt is langer open. Dan kunnen we nog onderhandelen."

Tot slot reageert Streuer op geruchten over Ajax-interesse in Mats Rots. "Dat is bij mij niet bekend. Dat is vreemd. Ik heb daar niets over gehoord," aldus de technisch directeur van FC Twente.

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Video's
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

