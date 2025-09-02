FC Twente-speler naar Ajax? "Vreemd, bij mij is er niets bekend"

FC Twente hoopt nog voor het sluiten van de transfermarkt afscheid te nemen van een verdediger. Alec Van Hoorenbeeck lijkt onderweg naar Heracles Almelo, al is nog onduidelijk of het om een huurconstructie gaat. Technisch directeur Jan Streuer wil de transfer niet bevestigen, maar laat wel doorschemeren dat een vertrek wenselijk is.

"We hebben twee nieuwe centrale verdedigers gehaald. Dus dan moet er sowieso één weg," zegt Streuer tegenover ESPN. "Daar zijn we nog mee bezig. We gaan kijken wie dat gaat worden, en naar welke club. Soms kan het ook niet doorgaan, maar we hopen van wel."

Ondertussen liep Mees Hilgers een transfer naar Frankrijk mis. Kan er alsnog iets gebeuren? "Er zijn nog een aantal landen waar de markt open is. Dat zou nog kunnen. Daarnaast zijn er Nederlandse clubs die hem willen huren. Voor hen moet het in de komende uren gebeuren, voor buitenlandse clubs is er soms iets meer tijd. Die markt is langer open. Dan kunnen we nog onderhandelen."

Tot slot reageert Streuer op geruchten over Ajax-interesse in Mats Rots. "Dat is bij mij niet bekend. Dat is vreemd. Ik heb daar niets over gehoord," aldus de technisch directeur van FC Twente.