FC Twente-supporters doen oproep aan Ajax-gangers: "Doe dat niet"

FC Twente wordt zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax gesteund door een vol uitvak. De FC Twente-fans kunnen getuige zijn van het kampioenschap van Ajax, maar als PSV geen fout maakt bij Sparta Rotterdam of Ajax verspeelt zelf punten dan glipt de schaal uit de handen van de Amsterdammers die lange tijd een riante voorsprong hadden.

FC Twente-watcher Leon ten Voorde doet een oproep aan de FC Twente-supporters die afreizen naar de Johan Cruijff ArenA. "Ik zag reacties op social media dat sommige FC Twente-supporters boos waren dat er gejuicht werd toen FC Groningen de 2-2 maakte", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. "Dat vonden ze klein denken. Dat vind ik echt bullshit. Want heel Nederland, die niet voor Ajax is, heeft op z'n zachtst gezegd gegniffeld bij die goal van FC Groningen. En dat mag, dat heeft er niks mee te maken dat je dan een kleine club bent."

"Maar wat ik vanmorgen als reactie zag, en dat vond ik wel heel goed, dat FC Twente-supporters een oproep deden aan de eigen aanhang dat ze zondag niet 'helemaal niets in Amsterdam' moeten zingen en ga gewoon achter de club staan", vervolgt Ten Voorde. "Dat vind ik wel een goede oproep. Dat vind ik altijd zo klein, het 'helemaal niets in Amsterdam'. Maar dat moet je niet doen, gewoon achter de eigen club staan en groot zijn. Helemaal niets? FC Twente heeft één titel en Ajax 36. Dus je moet ook even je plek weten, dus niet doen. Gewoon achter je club staan en laat ze in Amsterdam maar het stadion uit gaan..."