FC Twente-trainer hoopt op Alders: "Nog wat wedstrijden voor ons"

Daardoor lijkt de rechtsback dit seizoen niet meer in actie te kunnen komen, maar Oosting hoopt dat de revalidatie van Alders voorspoedig verloopt. "Dat is sneu. Hij had wat knieklachten. Uiteindelijk wordt hij doorverwezen voor een MRI en daar is iets uitgekomen", zegt de FC Twente-trainer bij ESPN over de blessure van de gehuurde verdediger.

"Ook daarbij hopen we dat het meevalt. Na operatie duurt het altijd een bepaalde tijd. We zullen zien hoe lang dat gaat duren. Maar ik hoop eigenlijk wel dat hij nog wat wedstrijden voor ons gaat spelen", aldus Oosting. Tubantia wist zaterdagavond al te melden dat Alders voorlopig in Enschede blijft: "Hoewel hij eigendom is van Ajax wil hij graag bij Prof-F in Enschede aan zijn herstel werken."