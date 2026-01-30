Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
FC Twente-verdediger eerlijk: "Vorig jaar had Ajax interesse"

Max
bron: Voetbal International
Mats Rots viert de winnende treffer van FC Twente tegen FC Utrecht
Mats Rots viert de winnende treffer van FC Twente tegen FC Utrecht Foto: © BSR Agency

Daan en Mats Rots spelen momenteel samen bij FC Twente. De twee hebben allebei een eigen leven, maar praten veel ook met elkaar over hun voetbalcarrière. Dat vertellen de broers in een interview met Voetbal International.

"Het is mooi om zo veel met elkaar te kunnen delen", zegt Mats Rots. "Als er voor mij een club komt of iets dergelijks, gaat het sowieso nog even langs Daan. Vorig jaar had Ajax interesse. Daar hebben we het dan wel even over. Maar zo concreet werd het ook niet." Daan Rots haakt in: "Je praat er thuis over, maar ik heb niet gezegd: Je móét dit of dat doen."

De aanvaller vindt het mooi om samen met zijn broer te spelen. "Het is prachtig om als broers samen te spelen, maar moeten ons daardoor ook niet laten leiden. We maken onze keuzes onafhankelijk van elkaar. Ik hoop dat we nog zeker een jaar kunnen samenspelen, maar het zou ook nog maar een paar maanden kunnen zijn. Dan denk ik aan een bod op Mats wat Twente niet kan weigeren."

