Ajax historie & oud-spelers

FC Twente verhuurt Naci Ünüvar: "Dat ging daar bergafwaarts"

Bjorn
Naci Ünüvar
Naci Ünüvar Foto: © BSR Agency

Naci Ünüvar draagt de rest van het seizoen het shirt van Heracles Almelo. De oud-speler van Ajax wordt door FC Twente verhuurd aan de hekkensluiter van de Eredivisie, dat geen optie tot koop heeft bedongen.

Ünüvar doorstond dinsdagochtend de medische keuring in Almelo. "Ik ben blij dat ik hier mag zijn", zegt de 22-jarige aanvaller op de officiële website van Heracles Almelo. "Na de trainerswissel ging het met mijn speeltijd bij FC Twente bergafwaarts. Ik ben echter liefhebber en wil vooral lekker voetballen. Ik denk bij Heracles Almelo de draad weer op te kunnen pakken en zal tot het uiterste gaan om mee te helpen de club in de Eredivisie te houden."

Trainer Ernest Faber van Heracles Almelo, die ook verantwoordelijk is voor het spelersbeleid, is blij met de aanwinst. "Naci is een creatieve aanvaller met uitzonderlijke techniek, spelinzicht en durf in de één-tegen-één", aldus Faber. "Hij leest ruimtes snel, creëert kansen vanuit verschillende posities en versnelt het aanvalsspel met slimme keuzes. Als hij vertrouwen krijgt en duidelijkheid heeft over zijn rol, voegt hij direct creativiteit, energie en rendement in de laatste fase toe."

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente noemt het verhuren van Ünüvar verstandig. "Voor Naci is het belangrijk dat hij veel aan spelen toekomt, bij Heracles is die kans groter dan nu bij FC Twente. Daarom is deze verhuurperiode voor hem een goede oplossing", aldus Streuer op de officiële website van FC Twente. 

