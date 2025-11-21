Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
FC Twente verloor Tijn Peters aan Ajax: "Geen voorstander van"

Amber
bron: Voetbal International
Dominique Scholten op de tribune bij FC Twente
Dominique Scholten op de tribune bij FC Twente Foto: © Pro Shots

FC Twente verlengde onlangs de samenwerking met Heracles Almelo voor de Academie tot 2035. De clubs hebben in de nieuwe afspraken opgeschreven dat ze met het Onder 21-team willen promoveren naar de Tweede Divisie.

Dat zal een behoorlijke investering vergen. Ondertussen is er ook het risico dat topclubs de grootste talenten wegplukken. Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en FC Utrecht hebben een herenakkoord, maar FC Twente en de andere clubs mogen daar niet aan meedoen.

"Het is blijkbaar nodig omdat de topclubs het elkaar moeilijk maken. Ik ben er geen voorstander van. Als iedereen elkaar met rust laat en normaal doet, zijn dit soort akkoorden helemaal niet nodig", merkt FC Twente-directeur Dominique Scholten op in gesprek met VI

Wel is er de vraag waarom de rest van de Eredivisie dat herenakkoord accepteert. "We staan er in feite buiten. De KNVB heeft een reglement waarin staat wat er betaald moet worden als een jeugdspeler wordt overgenomen. Ook met het doel om te voorkomen dat het te vaak gebeurt. Het is blijkbaar te complex om het KNVB-reglement aan te passen."

FC Twente verloor in het verleden Aymen Sliti aan Feyenoord, Tijn Peters aan Ajax en Jason van Duiven aan PSV. "De laatste jaren hebben we er geen last van", zegt Scholten. "Daan en Mats Rots zijn gebleven, Ruud Nijstad ook. Ik probeer zo min mogelijk energie te verspillen aan zaken die ik niet in de hand heb, maar ga uit van eigen kracht. Als we goed opleiden en het goede gevoel creëren, kan er best een keer eentje weggaan, maar zal niet elk talent uit Vriezenveen zwichten bij het eerste telefoontje uit Amsterdam of Rotterdam."

