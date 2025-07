FC Twente verwelkomt Ajacied: "We hebben er alle vertrouwen in"

Hlynsson komt over van Ajax en tekent een contract voor vier seizoenen bij FC Twente. “We zijn heel blij dat we Kristian Hlynsson mogen verwelkomen bij FC Twente en dat hij snel aan kan sluiten bij de selectie", reageert technisch directeur Jan Streuer. De aanvallende middenvelder is al aangekomen in Oostenrijk, waar de selectie van Joseph Oosting een trainingskamp belegd.

Streuer is erg complimenteus over de nieuwe aanwinst. "Kristian is een dynamische aanvallende middenvelder die heeft laten zien over een goed scorend vermogen te beschikken. Hij is een speler met een uitstekende mentaliteit", weet hij. "We hebben er alle vertrouwen in dat hij bij FC Twente een bepalende speler kan gaan worden.”