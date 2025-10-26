Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
FC Twente vol ongeloof na nederlaag: "Dit mag niet gebeuren"

Max
bron: ESPN
Robin Pröpper
Robin Pröpper Foto: © Pro Shots

Robin Pröpper zat zondagmiddag behoorlijk stuk na de nederlaag tegen Ajax (2-3). FC Twente gaf het na rust in een paar minuten helemaal weg. 

Voor rust was er weinig aan de hand, zag ook Pröpper. "We spelen een geweldige eerste 35 minuten. Ajax was echt zoekende. Wij kregen zoveel kansen, maar het was maar 1-0. Je vergeet het af te maken", stelt hij na afloop bij ESPN. Na rust maakte Ajax in no-time drie goals. "Dit mag niet gebeuren. In de rust heb je het er nog over wat we goed doen en waar we op moeten letten, maar in een ongelofelijke tien minuten geef je de wedstrijd helemaal weg."

Pröpper wil er niks van weten dat FC Twente in de rust al dacht dat de zege binnen was. "Je onderschat ze niet, maar hoe wij er de tweede helft uitkomen mag niet gebeuren", benadrukt de aanvoerder van de Tukkers. "Je laat het lopen. Het ligt helemaal op en ze straffen dat genadeloos af. Je speelt zo'n goede wedstrijd, maar je staat met lege handen. Daar balen we enorm van."

