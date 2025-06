FC Twente-vrijwilliger over Ajax-icoon: "Hij had er lak aan"

Martin Peters is al zestig jaar lang actief voor FC Twente. Zo ontwierp hij het eerste logo van FC Twente en was hij betrokken bij de oprichting van De Vriendenkring. Een moment met Ajax kan hij zich nog goed voor de geest halen.

"We hadden in het Diekmanstadion helemaal geen ruimte om de pers te ontvangen", vertelt Peters aan 1Twente. "En van een opstelling van de ploegen voor de tijd was helemaal geen sprake. Dat hebben we toen alsnog voor elkaar weten te maken zodat we ze in een oude kleedkamer een kop koffie konden geven."

"Ik kan me een moment herinneren dat Ajax op bezoek kwam", gaat hij verder. "Ik liep naar toenmalig hoofdtrainer van de Amsterdammers Rinus Michels toe om de opstelling te vragen. 'Die komt eraan', zei hij. Daar ga ik dan vanuit dat het ook gebeurt. Michels gaat de catacomben in en daarna ben ik gaan wachten. Nooit wat van hem gehoord."

"Je moet dan toch iets gaan doorgeven in het stadion, maar de grote Rinus Michels had er lak aan. Toen hij zich niet aan zijn woord hield, heb ik de stadionspeaker laten vertellen, dat Ajax de opstelling niet prijsgaf. Dat is me later nooit meer gebeurt", aldus Peters.