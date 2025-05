FC Twente Vrouwen trainer naar Amsterdam? "Ajax? Zeg nooit nooit"

"Wat ik ambieer komt pas later op gang", doelt Pot in gesprek met Voetbal International op de samenstelling van de staf bij clubs in het mannenvoetbal. Hij denkt dat een rol als assistent zou hem wel passen. "Ik moet even geduld hebben. Het mannenvoetbal is een serieuze optie. Heel zwart-wit komt dat omdat ik bij de vrouwen nu bij een topclub in Nederland zit. Welke stap wil en kan ik daar nog maken? De uitdagingen bij de mannen zijn groter. Dat is de reden dat ik dat heb gezegd."

Dat betekent ook dat Pot een toekomst in het vrouwenvoetbal niet uitsluit. Ajax zoekt een opvolger voor Hesterine de Reus. "Ajax? Zeg nooit nooit. Eerlijk, er moet iets voorbijkomen waar ik een uitdaging in zie. Als dat niet lukt in het mannenvoetbal ga je verder kijken", besluit hij.