FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

FC Twente Vrouwen zorgde woensdagavond voor een fantastische stunt, door met 1-1 gelijk te spelen tegen Chelsea. Tijmen van Wissing ziet dat de ploeg uit Enschede stappen zet, maar ergert zich ook aan het feit dat Ajax Vrouwen direct werd benoemd na het gelijke spel van de Tukkers.

"Ik zat bij de NOS te kijken. Dat is een beetje vloeken in deze kerk, want die wedstrijd was ook op Disney+", begint Van Wissing aan tafel bij het ESPN-programma Voetbalpraat. "Maar daar gaat het meteen over die epische Champions League-campagne van Ajax. Maar Ajax is helemaal geen topclub bij de vrouwen."

"Waarom maken we dat zo groot? FC Twente is al jaren de meest toonaangevende club. Altijd wordt Ajax er maar weer bij gehaald. Dan denk ik: Ja...", zucht de FC Twente-watcher. Martijn van Zijtveld haakt in: "Maar niet in de Champions League, daar heeft FC Twente echt moeite gehad om aan te haken bij de Europese top. Wat dat betreft is dat wel een stap die ze nu maken, als ze dit vol weten te houden."

"Ze zijn echt volwassener geworden", stelt Van Wissing. "Eerdere jaren kwamen ze niet eens door de kwalificatie en vorig jaar was het vrijwel gênant. 6-1 en 3-1 tegen Chelsea. Dit is wel echt weer een mijlpaal voor FC Twente."