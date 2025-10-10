14 minuten met
Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

Amber
bron: Voetbalpraat

FC Twente Vrouwen zorgde woensdagavond voor een fantastische stunt, door met 1-1 gelijk te spelen tegen Chelsea. Tijmen van Wissing ziet dat de ploeg uit Enschede stappen zet, maar ergert zich ook aan het feit dat Ajax Vrouwen direct werd benoemd na het gelijke spel van de Tukkers.

"Ik zat bij de NOS te kijken. Dat is een beetje vloeken in deze kerk, want die wedstrijd was ook op Disney+", begint Van Wissing aan tafel bij het ESPN-programma Voetbalpraat. "Maar daar gaat het meteen over die epische Champions League-campagne van Ajax. Maar Ajax is helemaal geen topclub bij de vrouwen."

"Waarom maken we dat zo groot? FC Twente is al jaren de meest toonaangevende club. Altijd wordt Ajax er maar weer bij gehaald. Dan denk ik: Ja...", zucht de FC Twente-watcher. Martijn van Zijtveld haakt in: "Maar niet in de Champions League, daar heeft FC Twente echt moeite gehad om aan te haken bij de Europese top. Wat dat betreft is dat wel een stap die ze nu maken, als ze dit vol weten te houden."

"Ze zijn echt volwassener geworden", stelt Van Wissing. "Eerdere jaren kwamen ze niet eens door de kwalificatie en vorig jaar was het vrijwel gênant. 6-1 en 3-1 tegen Chelsea. Dit is wel echt weer een mijlpaal voor FC Twente."

Gerelateerd:
Jan Vertonghen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied wilde terugkeren: "Hebben wel de moeite gedaan"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax Video's Ajax Vrouwen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd