FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
FC Twente boekte afgelopen weekend een 1-2 overwinning in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. De Tukkers staan momenteel vierde, maar mogen misschien nog hopen op de tweede plaats. Twente staat nu drie punten achter op NEC en vier op Feyenoord.
"En je hebt volgende week NEC-Feyenoord", zegt Anco Jansen bij De Oosttribune. Clubwatcher Tijmen van Wissing haakt in: "Maar Twente krijgt zelf nog de bananenschil FC Volendam. Daar gaat het vaak mis bij FC Twente. Want tegen de topploegen staan ze er vaak wel." Van Wissing zag dat FC Twente Ajax volledig overklaste. "Dat is wel veelzeggend: Lars Unnerstall heeft niet eens een uittrap meer hoeven doen in de laatste tien minuten. Ajax werd gewoon vernederd in de Johan Cruijff ArenA."
Jan van Staa vult aan: "Dat positiespel van FC Twente was gewoon goed, het vrijlopen en het durven aan de bal te komen. Dat was veel strakker en sneller dan bij Ajax." Toch stoorde Van Wissing zich aan de woorden van de FC Twente-mensen in aanloop naar het duel. "Die nederigheid bij Twente voor de wedstrijd... Ik heb helemaal niet zo antipathie tegen Ajax, maar ik vind dat Twente gewoon met bravoure daar moet spelen en niet als een Calimero moet verschijnen."
"Je moet gewoon uitspreken: wij als Twente zijnde zijn op dit moment gewoon veel beter dan Ajax en wij gaan van ze winnen", vervolgt Van Wissing. "Die bravoure zag ik wel op het veld. Maar dat wil ik vooraf ook wel horen. Die nederigheid is niet nodig. Op zes, zeven posities heb je op dit moment betere spelers dan Ajax."
Van Wissing genoot na de wedstrijd van de gezichten van de Ajax-supporters. "Dan moet je na de wedstrijd al die zes roltrappen af en dan zie je al die verwende kopjes uit Amsterdam. Dat vond ik toch wel heerlijk hoor. Ik heb nog een roltrap omhoog genomen. Dat vind ik zo lekker", aldus Van Wissing.
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
