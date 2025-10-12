14 minuten met
Oud-Ajacied blikt terug: "Ik was totaal geen Ajax-jongen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

Amber
bron: De Oosttribune

FC Twente Vrouwen zorgde woensdagavond voor een fantastische stunt, door een punt te pakken tegen grootmacht Chelsea. Tijmen van Wissing vond het heel irritant dat het na afloop van de UEFA Women's Champions League-wedstrijd over de Europese campagne van Ajax Vrouwen ging.

"Het was heel knap, 1-1. Vorig jaar 6-1 en 3-1 van verloren. Die Dekker doet het goed als nieuwe trainer", begint Van Wissing in De Oosttribune met complimenten. "Het was echt een uitzonderlijk goede prestatie, als ik het afzet tegen de grootmacht Chelsea. Heel knap. Dan zie je toch ook wel de kwaliteit van Roord. Het was een mooi resultaat, 4200 toeschouwers, een mooie dag voor het vrouwenvoetbal", vindt hij.

De journalist gaat daarna door over de verslaggeving rondom de wedstrijd. "Ik zat overigens wel te stuiteren van ergernis over de NOS. Die waren zo lyrisch over de Ajax-campagne. Op de een of andere manier zijn ze helemaal omgeven met een Ajax-sausje. Ajax is helemaal geen topclub bij het vrouwenvoetbal. Dat werd toen live uitgezonden op NPO 3. Nu moesten ze het doen met een online stream."

"Na afloop begint die Rivkah (op het Veld, red.) ook over die epische Ajax-campagne. FC Twente is tien keer kampioen geworden. Die hebben het dan over of ze zich een beetje kunnen spiegelen aan Ajax. Echt, werkelijk, ik kan me daar zo aan ergeren", zucht Van Wissing. "Überhaupt die journalistiek bij het vrouwenvoetbal. Ik vond het stuitend om te zien. En dan zit ik alweer hoog in de gordijnen, terwijl die vrouwen een prachtig resultaat boeken."

