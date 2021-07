Geschreven door Jessica Westdijk 07 jul 2021 om 20:07

FC Twente zou Jurgen Ekkelenkamp graag van Ajax willen overnemen, maar de Tukkers wachten al een tijdje op duidelijkheid vanuit Amsterdam.

De middenvelder heeft bij Ajax nog een contract voor één seizoen. Toch is nog niet zeker of Ajax hem wil verkopen. De club zou ook overwegen om zijn contract te verlengen en hem vervolgens te verhuren. Bovendien zijn meer gegadigden naast FC Twente, ook sc Heerenveen, Vitesse en het Duitse Mainz zouden interesse hebben. “We willen deze week wel weten waar we aan toe zijn, anders moeten we doorschakelen”, vertelt technisch directeur Jan Streuer aan Tubantia. “We hebben meer spelers op onze lijst staan. We willen niet wachten tot het eind van de voorbereiding.”

Ekkelenkamp speelde tot nu toe 39 officiële duels in het eerste van Ajax.