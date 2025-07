'FC Twente wil komst Ajax-middenvelder dit weekend al afronden'

Hlynsson is hard op weg Ajax in te ruilen voor de club uit Enschede. Wat FC Twente betreft zet de 21-jarige middenvelder dit weekend al zijn handtekening onder een contract in de Grolsch Veste zodat hij gelijk kan aansluiten bij de selectie van Joseph Oosting. Maandag vliegt FC Twente namelijk naar Oostenrijk voor een trainingskamp.

FC Twente gaat naar verluidt een transfersom van richting de twee miljoen euro betalen voor de IJslander, die een meerjarig contract gaat tekenen in Enschede. Ajax heeft wel een doorverkooppercentage in het akkoord weten te bedingen.