FC Twente wil van Ajax winnen: "Ik vind ons altijd favoriet"

John van den Brom heeft het uitstekend naar zijn zin als trainer bij FC Twente. De ervaren oefenmeester, die met de Tukkers is geklommen naar een vijfde plek op de ranglijst, laat weten dat hij al regelmatig contact heeft met technisch directeur Erik ten Hag.

“Hij ziet alles en komt met een andere invalshoek. Met zijn inzicht vertaalt hij dat naar concrete situaties”, legt hij uit op de website van ESPN. "Soms geeft hij net een ander zetje, waarna je dat met de staf bespreekt en op het trainingsveld uitwerkt", aldus Van den Brom, die spreekt van een 'gezonde samenwerking' met de nieuwe TD. “Het is niet Erik tegen mij, maar juist samen. We moeten ervoor zorgen dat FC Twente volgend jaar minimaal hetzelfde kan presteren als nu.”

Ten Hag gaf onlangs een presenatie aan Van den Brom om toe te lichten waarom de club uit Enschede langer met hem door wil. “Clubs doen vaak hun best om je binnen te halen met algemene presentaties, maar dit ging echt over mij en wat ik heb gepresteerd”, blikt hij terug. “Eerlijk gezegd vond ik dat wel mooi, juist omdat het over jezelf gaat. Het gaat om het spel dat je speelt en of dat past bij het DNA van de club", vervolgt Van den Brom.