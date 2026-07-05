'Eredivisie-club wil zich versterken met voormalig Ajax-doelman'

FC Twente is in de zoektocht naar versterking onder de lat uitgekomen bij Jeffrey de Lange. Volgens Voetbal International onderzoekt de club de mogelijkheid om de 28-jarige doelman over te nemen van Olympique Marseille, waar hij nog een doorlopend contract heeft.

De gesprekken tussen beide clubs zouden inmiddels gaande zijn. De Lange zelf staat open voor een terugkeer naar Nederland, maar een akkoord met de Franse club is nog niet bereikt. Mocht een deal afketsen, dan heeft Twente meerdere alternatieven achter de hand.

Voor de keeper komt een mogelijke transfer op een logisch moment. De door Ajax opgeleide De Lange maakte twee jaar geleden de overstap naar Marseille, maar zou om persoonlijke redenen graag terugkeren naar zijn thuisland.