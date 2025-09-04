AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

FC Twente zoekt nieuwe trainer: "Een mooie kans voor Ten Hag"

Cherine
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer, nu het afscheid heeft genomen van Joseph Oosting. Volgens De Telegraaf is Mark van Bommel een 'voorname kandidaat'.

Oosting werd donderdag op straat gezet door FC Twente. Nog geen uur later komt De Telegraaf al met de eerste namen van mogelijke opvolgers. "Een voorname kandidaat voor de trainersvacature in Enschede is Mark van Bommel", schrijft Jeroen Kapteijns op X. De voormalig trainer van onder meer PSV sprak afgelopen zomer nog met NEC, maar verkocht de Nijmegenaren uiteindelijk een 'nee'.

Kapteijns noemt ook de naam van Erik ten Hag, die afgelopen maandag werd ontslagen bij Bayer Leverkusen. "De vrijgekomen vacature bij FC Twente lijkt een mooie kans voor Erik ten Hag om bij zijn grote jeugdliefde aan de slag te gaan. Dat ligt vermoedelijk wel complex omdat ontslagvergoedingen tegenwoordig in de regel worden afgetopt als een trainer snel weer ergens aan de slag gaat", aldus de journalist.

De keuze om snel weer ergens aan de slag te gaan, kan dus veel geld kosten. "Daarom is Ten Hag als kandidaat minder logisch dan je op het eerste gezicht zou denken."

Brian Brobbey

Brobbey mijdt gespreksonderwerp: "Uit respect voor de club..."

Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena

'Ajax ziet toekomst in talent en zet in op contractverlenging'

Erik ten Hag
Video’s
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
