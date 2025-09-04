FC Twente zoekt nieuwe trainer: "Een mooie kans voor Ten Hag"

FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer, nu het afscheid heeft genomen van Joseph Oosting. Volgens De Telegraaf is Mark van Bommel een 'voorname kandidaat'.

Oosting werd donderdag op straat gezet door FC Twente. Nog geen uur later komt De Telegraaf al met de eerste namen van mogelijke opvolgers. "Een voorname kandidaat voor de trainersvacature in Enschede is Mark van Bommel", schrijft Jeroen Kapteijns op X. De voormalig trainer van onder meer PSV sprak afgelopen zomer nog met NEC, maar verkocht de Nijmegenaren uiteindelijk een 'nee'.

Kapteijns noemt ook de naam van Erik ten Hag, die afgelopen maandag werd ontslagen bij Bayer Leverkusen. "De vrijgekomen vacature bij FC Twente lijkt een mooie kans voor Erik ten Hag om bij zijn grote jeugdliefde aan de slag te gaan. Dat ligt vermoedelijk wel complex omdat ontslagvergoedingen tegenwoordig in de regel worden afgetopt als een trainer snel weer ergens aan de slag gaat", aldus de journalist.

De keuze om snel weer ergens aan de slag te gaan, kan dus veel geld kosten. "Daarom is Ten Hag als kandidaat minder logisch dan je op het eerste gezicht zou denken."