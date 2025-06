Eredivisie-verdediger onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"

Mike Eerdhuijzen weet al langer hoe het is om tegenover Brian Brobbey te staan. De nieuwe verdediger van FC Utrecht stond in zijn jeugdjaren al regelmatig tegenover de Ajax-spits, en ook de afgelopen seizoen in de Eredivisie stonden ze tegenover elkaar. Eerdhuijzen is duidelijk over hem in gesprek met Voetbal International : "Brobbey behoort tot de buitencategorie."

"Iedereen kan op de tv al zien dat hij enorm sterk is, maar dat maakt hij ook waar als je tegenover hem staat," zegt Eerdhuijzen. "Qua fysiek is hij echt wel van de buitencategorie in de Eredivisie." De verdediger, die deze zomer Sparta Rotterdam verruilt voor FC Utrecht, zag al vroeg de kracht van Brobbey. "Toen was-ie eigenlijk al zoals-ie nu is. Ik zeg altijd: volgens mij is hij er vroeger zo uitgekomen."

Zelf was Eerdhuijzen ook vroeg ontwikkeld en fysiek sterk. Daardoor botsten de twee regelmatig. "Het waren wel leuke duels tussen ons. Het ging altijd wel op en neer. Ik speel ook liever tegen sterke spitsen dan tegen kleine, snelle jongens; dat past beter bij mij. Met Brobbey is het altijd worstelen geweest, maar wel op een sportieve manier."

Volgens de Utrechter is Brobbey niet alleen sterk, maar ook slimmer geworden in het gebruik van zijn lichaam. "Je merkt dat hij daar ieder jaar weer beter en slimmer in wordt. Maar ook zijn loopacties in de zestien, waarbij hij dreigt naar de eerste paal te gaan en dan opeens bij de tweede paal opduikt, zijn een kwaliteit van hem. En Brobbey is ook nog best rap, hoor. Nu stonden wij met Sparta best laag tegen Ajax, dus dan springt dat er niet uit, maar ik weet uit ervaring dat hij ook behoorlijk hard kan rennen."