FC Utrecht-fans woest: "Bij Ajax, Feyenoord en PSV zo gepiept"

De supporters van FC Utrecht zijn woest. Het is namelijk nog maar de vraag of de wedstrijd van de FC tegen FC Sheriff Tiraspol donderdagavond op tv komt. De rechten liggen namelijk bij de thuisspelende ploeg en het is Nederlandse tv-zenders nog niet gelukt om deze aan te kopen.

"Twee Nederlandse tv-zenders hebben interesse getoond in de uitzendrechten voor Nederland, maar zij hebben deze vooralsnog niet kunnen aankopen. Zodra er meer nieuws is, zal de club dat direct communiceren", liet FC Utrecht dinsdagochtend weten.

Het zorgt voor boosheid bij de achterban. "Ik baal hier enorm van. Mijn cluppie gaat voor het eerst sinds jaren Europa in en dan kan ik er niks van zien", zucht Paul Reinders in gesprek met het AD. "Radio is een optie, maar we willen beelden. Links of rechtsom. Het is krankzinnig dat zenders het niet rond krijgen, bij Ajax, Feyenoord, PSV en AZ is het altijd zo gepiept."

Ook Mario baalt flink: "Ik heb vrij genomen, en dan kan ik een serie gaan zitten kijken. En geen voetbal. Dit is echt klote. Je leeft naar zo’n dag toe, het is het ultieme hoogtepunt voor de club, en dan blijft het beeld op zwart. Het is 2025 mensen, regel het, wie dan ook."

Sven Enrich is gefrustreerd. Hij zegt dat het van cruciaal belang is dat er televisieregistratie is voor het duel van donderdag. "Er zijn zoveel supporters van afhankelijk. Het is zonde als je met elkaar afspreekt niet te gaan, maar wel samen tv te kijken en dan te horen dat er misschien niets te zien valt."

Volgens Enrich is het extra zuur dat Ziggo Sport donderdag wel de oefenwedstrijd tussen Ajax en Celtic uitzendt, net als de voorrondewedstrijd van AZ. "Elke scheet wordt uitgezonden. Van de Copa América tot het damesvoetbal. En dan zo’n wedstrijd niet? Ik begreep wel dat Ziggo ook afhankelijk is van de uitclub", zo klinkt het.