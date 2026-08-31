'FC Utrecht haalt geflopte Ajax-verdediger terug naar Nederland'
FC Utrecht is dicht bij de komst van Jakov Medic. De 27-jarige verdediger staat volgens Sky Sports Deutschland op het punt om Norwich City tijdelijk te verlaten en kan op huurbasis terugkeren naar de Eredivisie.
Medic speelde eerder voor Ajax. De Amsterdammers betaalden in de zomer van 2023 ongeveer drie miljoen euro aan St. Pauli om de Kroaat naar Nederland te halen. Hij werd destijds binnengehaald onder technisch directeur Sven Mislintat.
Zijn debuut voor Ajax begon veelbelovend. Tegen Heracles Almelo schoot Medic van grote afstand fraai raak, maar dat bleek uiteindelijk een van de weinige hoogtepunten uit zijn periode in Amsterdam.
Vorige zomer verkocht Ajax de centrumverdediger voor ongeveer twee miljoen euro aan Norwich City. Daar kwam Medic tot achttien officiële wedstrijden, maar de Championship-club staat nu open voor een tijdelijke transfer.
FC Utrecht heeft volgens de Duitse tak van Sky Sports de beste papieren voor zijn komst. Er is echter ook belangstelling vanuit de Bundesliga. Een definitieve beslissing wordt naar verwachting pas op Transfer Deadline Day genomen.
Medic ligt bij Norwich nog tot medio 2028 vast.
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