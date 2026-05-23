'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'
FC Utrecht moet zondag in de finale voor Europees voetbal tegen Ajax stellen zonder Alonzo Engwanda. De middenvelder, die dit seizoen elke wedstrijd gespeeld heeft, moest er afgelopen donderdag tegen Heerenveen met een hamstringblessure vanaf. Toch zijn er ook meevallers voor de ploeg van trainer Ron Jans.
Wintertransfer Ángel Alarcón hoefde tegen Heerenveen niet in te vallen en kreeg dus 'extra rust' na zijn hamstringblessure. De Spanjaard kan dus spelen tegen Ajax. Ook David Min kan volgend het Algemeen Dagblad weer in actie komen.
"Nadat hij wegens liesklachten donderdag ontbrak. En de wedstrijd tegen SC Heerenveen leverde naast de domper met Engwanda ook geen nieuwe blessures. Daardoor is er zondag volop te kiezen. Zo is bijvoorbeeld iedere positie voorin dubbel bezet", aldus Marco Gerling.
'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'
Van der Gijp vreest voor Ajax: "Beter in het Volendam-stadion"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht
Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"
Wout Weghorst gelinkt aan transfer: "95 procent wil hem niet"
Hedwiges Maduro blikt terug: "Feyenoord kwam daarna met die dvd"
'Janse na goed seizoen ook op de radar bij clubs uit Bundesliga'
Twijfels over Weghorst naar WK: "Snap die discussie niet zo goed"
Verweij onthult ruzie Farioli bij Ajax: "Heeft hij bonje meegekregen"
Oude bekende staat voor transfer: "Ajax bezig met zijn terugkeer"
Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"
The Athletic schetst 'droomscenario': 'Guardiola moet Ajax redden'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Centrale verdedigers blijven vraagteken
Ajax legt 16-jarig talent vast: "Grootste kwaliteit is één-tegen-één"
Jans pleit voor omdraaien duel tegen Ajax: "Het zijn wel finales"
Zwakke wedstrijd Weghorst verklaart: "Hij werd wakker met koorts"
Verklaring voor teleurstellende Weghorst: "Dat vertelde hij mij"
Guardiola weg bij City: "Jordi Cruijff zou dat héél graag willen"
Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"
Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"
Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans
Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
VIDEO | Onrust met supporters na duel tussen Ajax en FC Groningen
Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"