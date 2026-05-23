'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'

FC Utrecht moet zondag in de finale voor Europees voetbal tegen Ajax stellen zonder Alonzo Engwanda. De middenvelder, die dit seizoen elke wedstrijd gespeeld heeft, moest er afgelopen donderdag tegen Heerenveen met een hamstringblessure vanaf. Toch zijn er ook meevallers voor de ploeg van trainer Ron Jans.

Wintertransfer Ángel Alarcón hoefde tegen Heerenveen niet in te vallen en kreeg dus 'extra rust' na zijn hamstringblessure. De Spanjaard kan dus spelen tegen Ajax. Ook David Min kan volgend het Algemeen Dagblad weer in actie komen.

"Nadat hij wegens liesklachten donderdag ontbrak. En de wedstrijd tegen SC Heerenveen leverde naast de domper met Engwanda ook geen nieuwe blessures. Daardoor is er zondag volop te kiezen. Zo is bijvoorbeeld iedere positie voorin dubbel bezet", aldus Marco Gerling.