FC Utrecht in de markt voor overbodige Ajacied: "Is kansrijk"
FC Utrecht lijkt de transfermarkt op te moeten voor een extra aanvaller. De Domstedelingen hebben veel opties en zouden bijvoorbeeld uit kunnen komen bij een aantal (oud-)Ajacieden.
De eerste speler die wordt genoemd is Oliver Edvardsen. "De behendige vleugelaanvaller zit al ruim een seizoen op een zijspoor in Amsterdam, na een goede periode bij Go Ahead Eagles", schrijft Marco Gerling in het Algemeen Dagblad. De journalist verwacht dat zijn vertrek makkelijk te bewerkstelligen is. "Kansrijk, want de Noor mag weg. Maar hij heeft nog wel een doorlopend en stevig contract, eventuele komst gaat zeker een paar miljoen kosten."
Ook de jonge Don-Angelo Konadu is een optie. "Voetballend ijzersterk maar nog geen kille afmaker gebleken. Kan nog wel groeien in die rol en zoekt speelminuten op niveau", zegt Gerling over de speler die nog een doorlopend contract heeft. "Eventuele komst hangt vooral af van bereidwilligheid van zijn club om te verhuren en zijn eigen ambitie".
Ook zou de komst van Bertrand Traoré uitkomst kunnen bieden. "99 wedstrijden in de eredivisie, 31 goals. Niet geslaagd bij Sunderland, na zijn vertrek bij Ajax." Kan FC Utrecht hem halen? "Twijfelachtig. Zal hoog in de boom zitten met zijn contracteisen gelet op zijn laatste clubs. Maar wie niet waagt. En landgenoot Arthur Zagré kan hem tippen."
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