Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

FC Utrecht in de markt voor overbodige Ajacied: "Is kansrijk"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje
Ajax-spelers vieren de goal van Oliver Edvardsen in Spanje Foto: © Pro Shots

FC Utrecht lijkt de transfermarkt op te moeten voor een extra aanvaller. De Domstedelingen hebben veel opties en zouden bijvoorbeeld uit kunnen komen bij een aantal (oud-)Ajacieden. 

De eerste speler die wordt genoemd is Oliver Edvardsen. "De behendige vleugelaanvaller zit al ruim een seizoen op een zijspoor in Amsterdam, na een goede periode bij Go Ahead Eagles", schrijft Marco Gerling in het Algemeen Dagblad. De journalist verwacht dat zijn vertrek makkelijk te bewerkstelligen is. "Kansrijk, want de Noor mag weg. Maar hij heeft nog wel een doorlopend en stevig contract, eventuele komst gaat zeker een paar miljoen kosten."

Ook de jonge Don-Angelo Konadu is een optie. "Voetballend ijzersterk maar nog geen kille afmaker gebleken. Kan nog wel groeien in die rol en zoekt speelminuten op niveau", zegt Gerling over de speler die nog een doorlopend contract heeft. "Eventuele komst hangt vooral af van bereidwilligheid van zijn club om te verhuren en zijn eigen ambitie".

Ook zou de komst van Bertrand Traoré uitkomst kunnen bieden. "99 wedstrijden in de eredivisie, 31 goals. Niet geslaagd bij Sunderland, na zijn vertrek bij Ajax." Kan FC Utrecht hem halen? "Twijfelachtig. Zal hoog in de boom zitten met zijn contracteisen gelet op zijn laatste clubs. Maar wie niet waagt. En landgenoot Arthur Zagré kan hem tippen."

Gerelateerd:
Lutsharel Geertruida

'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'

0
Josip Sutalo aan de bal

'Sutalo kan vertrekken: Italiaanse topclub informeert bij Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'

'Sutalo kan vertrekken: Italiaanse topclub informeert bij Ajax'

'Ajax lijkt mis te grijpen bij Bergwijn na update Al-Ittihad'

'Ajax wil Geertruida uitsluitend op huurbasis naar Amsterdam halen'

'Godts persoonlijk rond met PSG; Ajax en PSG met elkaar in gesprek'

Luis Enrique reageert op komst Godts: "Houden van goede spelers"

FC Utrecht in de markt voor overbodige Ajacied: "Is kansrijk"

Inan verdedigt Ajax-scouting: "Daar heb je een scoutingsteam voor"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws