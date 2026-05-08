FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax

Dat meldt De Telegraaf vrijdagmiddag. De blessure van Alarcón kwam donderdag al naar buiten. Nu is ook bekend dat Stepanov er vanwege een lichte blessure niet bij is tegen Ajax. Ook Can Bozdogan is niet beschikbaar in Amsterdam. Verder kan Ron Jans niet beschikken over de al langer geblesseerde spelers Matisse Didden en Victor Jensen.

De wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht begint zondag om 16:45 uur.