FC Utrecht moet drie spelers missen in kraker tegen koploper Ajax

Het Algemeen Dagblad meldt dat naast Zidane Iqbal ook de al langer geblesseerde Can Bozdogan en Niklas Vesterlund zondagmiddag niet inzetbaar zullen zijn. Iqbal moest maandag onder het mis en komt de rest van het seizoen niet meer in actie. Bozdogan en Versterlund ontbreken al langer vanwege blessureleed. De rest van de selectie van Ron Jans is fit.

FC Utrecht en Ajax trappen zondagmiddag om 12.15 uur af in de Galgenwaard.