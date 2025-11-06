Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf

Valentijn Driessen heeft niet het gevoel dat FC Utrecht echt heel erg bezig is met het Europa League-duel met FC Porto. Hij stelt dat de Domstedelingen verder kijken en zich voorbereiden op het duel met Ajax van dit weekend.

"Ik heb alle voorbeschouwingen voor het duel tussen FC Utrecht en FC Porto gelezen. FC Utrecht staat in de Europa League onderaan en die gaan nu hun vierde wedstrijd spelen tegen FC Porto, die staan ergens in de middenmoot. Die hebben er al twee gewonnen", somt Driessen de feiten op in een video-item van De Telegraaf. 

"Maar ik lees tussen de regels door dat FC Utrecht meer bezig is met Ajax dan met FC Porto. Je hoort het van Ron Jans, van de spelers, alles moet heel blijven voor zondag", ziet hij. "Tussen vanavond en zondagmiddag zit een hele korte periode. Dus de messen zijn daar geslepen."

Driessen denkt dan ook niet dat de Domstedelingen gaan stunten. "Ik verwacht van FC Utrecht tegen FC Porto eigenlijk heel weinig. Maar van de wedstrijd tegen Ajax, dan zal FC Utrecht er willen staan en dat lukt ze ieder jaar als Ajax op bezoek komt."

Francesco Farioli maakt zijn terugkeer op de Nederlandse velden als trainer van FC Porto. Wat vindt hij daarvan? "Hij is de charmeur optima forma. Zo bespeelt hij alles en iedereen. Iedereen bij Ajax zal nu nog naar hem verlangen dan eerder, hoewel hij gewoon het kampioenschap is misgelopen."

"Maar zo zit hij in elkaar. Hij heeft van FC Porto een heel goed en aanvallend team gemaakt. Dat gaan we vanavond zien en dat zal hij ook willen bewijzen aan het Nederlandse publiek. Ik vrees het ergste voor FC Utrecht", besluit hij. 

Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

