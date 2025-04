FC Utrecht-speler onder de indruk van Ajax: "Ook een kwaliteit"

Souffian El Karouani heeft in gesprek met VoetbalPrimeur zijn mening gegeven over de selectie van Ajax. Dat tevens de tegenstander is van zijn FC Utrecht dat het zondag opneemt tegen de Amsterdammers in De Galgenwaard.

"Ajax is een stabiel elftal, constant ook en trekken wedstrijden over de streep. Ze winnen hun wedstrijden wanneer ze een mindere wedstrijd spelen. Dat is ook een kwaliteit om dan toch nog die punten te pakken."

Bij de vraag of de Amsterdammers over een kampioensteam beschikken is El Karouani duidelijk. "Ja als je eerste staat dan ben je een kampioens-team, dat denk ik als je eerste staat. Toen PSV eerste stond dacht iedereen dat PSV kampioen zou worden en nu Ajax eerste staat denkt iedereen dat Ajax kampioen gaat worden, zo werkt dat", aldus de back van FC Utrecht.