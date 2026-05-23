FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"
FC Utrecht staat zondag voor een cruciale wedstrijd in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans rekende in de halve finale van de play-offs af met SC Heerenveen en neemt het nu in de finale op tegen Ajax, dat vanwege concerten in de Johan Cruijff ArenA uitwijkt naar het stadion van FC Volendam.
Het vertrouwen bij Utrecht is groot. De club verkeert al maanden in goede vorm en verloor sinds februari slechts drie wedstrijden. Bovendien won het eerder dit seizoen al twee keer van Ajax. Toch wil Niklas Vesterlund daar niet te veel waarde aan hechten. "De trainer zei dat we wel twee keer van Ajax gewonnen hebben dit seizoen, maar dat we in Volendam nog niet gewonnen hebben", aldus de verdediger bij RTV Utrecht. "Dat moeten we zondag doen en daar heb ik alle vertrouwen in."
Ook Dani de Wit kijkt uit naar de finale. "We gaan er vol voor. Het zal een mooi potje worden", vertelt de middenvelder. Of Utrecht daardoor automatisch favoriet is? Volgens Vesterlund ligt dat genuanceerder. "Dat is moeilijk te zeggen, maar we hebben in de twee wedstrijden tegen Ajax wel veel goeie dingen gedaan. Maar het is 'even', het kan beide kanten op."
De locatie van de finale zorgt ondertussen voor gemengde gevoelens bij de Utrecht-spelers. Door de concertreeks van Harry Styles kan Ajax niet in Amsterdam spelen en wordt uitgeweken naar Volendam. "Ik vind in Volendam spelen niks. Ik wil liever in Amsterdam spelen, maar we moeten het ook doen in Volendam", zegt Vesterlund daarover.
De Wit haalt zijn schouders op over de omstandigheden. "Het is wat het is. We kunnen er weinig aan veranderen", stelt hij. De middenvelder put daarnaast vertrouwen uit zijn persoonlijke statistieken in de play-offs. "Ik heb nog nooit verloren. Houden zo!"
De ambities binnen de Utrecht-selectie zijn duidelijk richting zondag. "We willen heel graag Europees voetbal bereiken. Voor onszelf, voor de club, maar vooral voor de supporters. Wij gaan 200 procent geven", besluit De Wit.
