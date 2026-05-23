FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"

FC Utrecht staat zondag voor een cruciale wedstrijd in de strijd om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans rekende in de halve finale van de play-offs af met SC Heerenveen en neemt het nu in de finale op tegen Ajax, dat vanwege concerten in de Johan Cruijff ArenA uitwijkt naar het stadion van FC Volendam.

Het vertrouwen bij Utrecht is groot. De club verkeert al maanden in goede vorm en verloor sinds februari slechts drie wedstrijden. Bovendien won het eerder dit seizoen al twee keer van Ajax. Toch wil Niklas Vesterlund daar niet te veel waarde aan hechten. "De trainer zei dat we wel twee keer van Ajax gewonnen hebben dit seizoen, maar dat we in Volendam nog niet gewonnen hebben", aldus de verdediger bij RTV Utrecht. "Dat moeten we zondag doen en daar heb ik alle vertrouwen in."

Ook Dani de Wit kijkt uit naar de finale. "We gaan er vol voor. Het zal een mooi potje worden", vertelt de middenvelder. Of Utrecht daardoor automatisch favoriet is? Volgens Vesterlund ligt dat genuanceerder. "Dat is moeilijk te zeggen, maar we hebben in de twee wedstrijden tegen Ajax wel veel goeie dingen gedaan. Maar het is 'even', het kan beide kanten op."