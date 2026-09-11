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FC Utrecht strikt voormalig Ajacied: "Ontzettend blij en trots"

Niek
Sergio Padt bij Ludogorets
Sergio Padt bij Ludogorets Foto: © Pro Shots

FC Utrecht heeft voormalig Ajax-talent Sergio Padt binnen weten te halen. Hij tekende op vrijdagochtend een verbintenis tot medio 2028 bij de club uit de Domstad en moet de concurrentiestrijd aangaan met Vasilios Barkas in de Galgenwaard. 

"12,5 jaar geleden wilde ik al naar FC Utrecht", vertelt Sergio Padt bij de clubkanalen van FC Utrecht. "Toen ging het uiteindelijk niet door, maar ik heb altijd een goed gevoel gehouden bij deze club. Dat het nu, zoveel jaar later, alsnog realiteit wordt, maakt me ontzettend blij en trots", vervolgt hij enthousiast. 

Padt is met zijn 36 jaar een zeer ervaren kracht. Padt komt uit Amsterdam en speelde bij Ajax in de jeugdopleiding. Debuteren deed hij er nooit. 12,5 jaar geleden speelde hij nog bij AA Gent, maar vervolgens maakte hij de overstap naar FC Groningen. Daar speelde de sluitpost uiteindelijk maar liefst 235 wedstrijden. 

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