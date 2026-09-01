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'FC Utrecht wil spoedig poging wagen voor aanvaller van Ajax'

Arthur
Oliver Edvardsen
Oliver Edvardsen Foto: © Pro Shots

Oliver Edvardsen staat mogelijk voor een vertrek bij Ajax. De Noorse aanvaller staat volgens Osservatore in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder FC Utrecht. De Domstedelingen zouden in de laatste uren van de transferperiode nog een poging kunnen ondernemen om de buitenspeler naar Utrecht te halen.

Osservatore meldt op X: "Edvardsen staat in de belangstelling van enkele clubs waaronder FC Utrecht dat mogelijk nog een poging onderneemt voor het sluiten van de markt. Met de komst van nieuwe flankspelers is er niet heel veel perspectief. Michel behoud hem echter het liefste."

Edvardsen kwam in januari 2025 over van Go Ahead Eagles naar Ajax. De aanvaller wist in Amsterdam nog geen vaste basisplaats te veroveren. Met de concurrentie op de flanken lijkt zijn positie binnen de selectie verder onder druk te staan.

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