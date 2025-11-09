AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

FC Utrechter Zechiël reageert op uitspraken van Wout Weghorst

Amber
bron: Instagram
Wout Weghorst en Gjivai Zechiël
Wout Weghorst en Gjivai Zechiël Foto: © Pro Shots

Gjivai Zechiël heeft op sociale media gereageerd op de uitlatingen van Wout Weghorst na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (2-1). De middenvelder vindt het meer dan terecht dat de treffer van de Ajax-spits werd afgekeurd, nadat hij zelf het slachtoffer was van de overtreding van Lucas Rosa in de aanloop naar de goal.

Weghorst dacht Ajax kort voor rust op voorsprong te zetten, maar scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR naar de kant geroepen. Na het terugzien van de beelden besloot hij het doelpunt te annuleren. Vlak daarna kwam Utrecht via Matisse Didden wél op 1-0.

Na afloop uitte Weghorst zijn frustratie voor de camera van ESPN. "Ik vind het echt bizar. De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van."

Toch vond Weghorst het onbegrijpelijk dat zijn doelpunt werd afgekeurd. "Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met 0-1 de pauze in, en nu sta je 1-0 achter. Makkelie wijst ook gewoon naar de bal! Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. En dat is niet alleen deze wedstrijd, dat is al weken aan de gang in de Eredivisie."

Zechiël liet vervolgens op Instagram van zich horen. ESPN plaatste een fragment van het interview met Weghorst, waarop de FC Utrecht-middenvelder reageerde: "Mijn voet is nog steeds blauw."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez ziet kwetsbaarheid Ajax: "Iedereen staat te kijken"

0
Kenneth Taylor

Taylor: "Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 FC Twente 12 2 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd