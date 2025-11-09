FC Utrechter Zechiël reageert op uitspraken van Wout Weghorst

Gjivai Zechiël heeft op sociale media gereageerd op de uitlatingen van Wout Weghorst na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (2-1). De middenvelder vindt het meer dan terecht dat de treffer van de Ajax-spits werd afgekeurd, nadat hij zelf het slachtoffer was van de overtreding van Lucas Rosa in de aanloop naar de goal.

Weghorst dacht Ajax kort voor rust op voorsprong te zetten, maar scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR naar de kant geroepen. Na het terugzien van de beelden besloot hij het doelpunt te annuleren. Vlak daarna kwam Utrecht via Matisse Didden wél op 1-0.

Na afloop uitte Weghorst zijn frustratie voor de camera van ESPN. "Ik vind het echt bizar. De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van."

Toch vond Weghorst het onbegrijpelijk dat zijn doelpunt werd afgekeurd. "Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met 0-1 de pauze in, en nu sta je 1-0 achter. Makkelie wijst ook gewoon naar de bal! Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. En dat is niet alleen deze wedstrijd, dat is al weken aan de gang in de Eredivisie."

Zechiël liet vervolgens op Instagram van zich horen. ESPN plaatste een fragment van het interview met Weghorst, waarop de FC Utrecht-middenvelder reageerde: "Mijn voet is nog steeds blauw."