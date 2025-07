FC Volendam blij met Ajacied Ugwu: "Dat lijntje is vroeg gelegd"

Patrick Busby is blij met de komst van Precious Ugwu. De jonge verdediger ruilde Ajax onlangs in voor FC Volendam.

Ugwu speelde ruim tien jaar in de jeugd van Ajax, maar mag zich komend seizoen bij FC Volendam laten zien in de Eredivisie. "We hebben een paar jongens gehaald en dat zijn echt gerichte versterkingen geweest. Precious Ugwu is overgekomen van Ajax, nadat ik vanuit mijn netwerk een tijdje geleden al te horen had gekregen dat er mogelijkheden lagen", vertelt Busby aan Voetbal International.

De negentienjarige Ugwu kende daarvoor een uitstekend EK met Oranje Onder 19. "Dat lijntje is vroeg gelegd en het viel natuurlijk wel heel mooi samen dat hij op de ene dag Europees kampioen werd met Oranje Onder-19 en de volgende dag al bij ons, het andere Oranje, gepresenteerd kon worden", besluit de technisch directeur van FC Volendam.