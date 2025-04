FC Volendam promoveert na één seizoen terug naar de Eredivisie

FC Volendam is al geruime tijd de koploper van de Keuken Kampioen Divisie en is vier speelrondes voor het einde van de competitie al zeker van een plek bij de bovenste twee. Nummer drie ADO Den Haag staat dertien punten achter en kan dus niet meer over FC Volendam heen. Een goal van Alex Plat was genoeg voor de zege op bezoek bij Jong AZ.

Aankomend weekend speelt de ploeg van Rick Kruys tegen de nummer twee Excelsior. Bij winst of gelijkspel is FC Volendam ook kampioen.