Het laatste Ajax Nieuws
'FC Volendam-speler beter dan Sean Steur': "Hij is iets verder"
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency
Patrick Busby is lyrisch over Dave Kwakman. De technisch directeur van FC Volendam haalde de oud-FC Groninger deze winter naar het vissersdorp.
FC Volendam huurt Kwakman tot het einde van het seizoen van AZ, maar had de middenvelder al eerder op de radar staan. "We hebben ook vorig jaar in de winter geïnformeerd. Dat was onmogelijk en toen ging hij naar FC Groningen", legt Busby uit in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Afgelopen winter hebben we het geduldig weten op te lossen."
Busby krijgt de vraag of de middenvelder lijkt op Ajacied Sean Steur. "Ik denk dat Kwakman iets verder is, iets volwassener in zijn spel", merkt Busby op. "Hij heeft ook iets meer ervaring in de Eredivisie. Het zijn natuurlijk allebei topspelers."
Laatste nieuws
Valentijn Driessen waarschuwt: "Een scenario zoals met Zinchenko"
Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"
'FC Volendam-speler beter dan Sean Steur': "Hij is iets verder"
Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"
Ajax hofleverancier in elftal van de week na winst op Fortuna
'Ajax gaat extra oefenwedstrijden spelen om Tomiyasu te helpen'
Kieft weerlegt Ajax-kritiek Derksen: "Helemaal niet zo gek, hoor"
Zinchenko reageert na blessure: "Voel me schuldig richting Ajax"
Ajax speelt 'Farioli-voetbal': "Weer terug bij dat fundament"
Alderweireld: "Hem geef ik van de Ajax-Belgen de grootste WK-kans"
Meer nieuws
Jordi Cruijff verrast Jong Ajax: "We zagen het niet aankomen"
Wim Kieft baalt van nieuws bij Ajax: "Een verschil in kwaliteit"
FC Twente mist type Weghorst: "Misschien kan hij daar voor zorgen"
Sneijder adviseert Ajax-speler: "Dan kan het een grote worden"
Wesley Sneijder benaderd door Jordi Cruijff: "Binnenkort zitten"
Zinchenko-blessure komt hard aan: "Hij wilde zo graag naar Ajax"
Garcia 'waarschuwt' Ajax-talenten: "Dan kun je de top niet halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen Ajax en NEC
Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"
'Alfred Schreuder nadert akkoord en keert terug naar Europa'
Ouder nieuws
Weghorst weg bij Ajax? "Ik zou het wel doen als ik Twente was"
Meerdink ziet twee uitblinkers bij Ajax: "Een heel mooie speler"
Van Hanegem 'waarschuwt' Ajax: "Iedereen in de polonaise nu"
Theo Janssen hekelt Jordi Cruijff: "Kansloos dat hij dat doet"
Spaan verklapt: "Ajax-jeugdscouts zijn kwaad over zijn vertrek"
BREAKING | Inan verklapt: "Dramatisch nieuws voor Zinchenko"
Heitinga alweer weg bij Tottenham Hotspur: "Na grondig beraad"
Huub Stevens kritisch op Ajax: "Nederlandse clubs hebben gefaald"
El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"
Van der Vaart noemt drie uitblinkers bij Ajax: "Word ik blij van"
Video’s
Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"
Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"
Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"
El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"
Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"
Mike Verweij looft kersverse Ajacied: "Ja, dat was superleuk"
"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"
0 reacties