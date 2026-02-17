'FC Volendam-speler beter dan Sean Steur': "Hij is iets verder"

FC Volendam huurt Kwakman tot het einde van het seizoen van AZ, maar had de middenvelder al eerder op de radar staan. "We hebben ook vorig jaar in de winter geïnformeerd. Dat was onmogelijk en toen ging hij naar FC Groningen", legt Busby uit in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Afgelopen winter hebben we het geduldig weten op te lossen."

Busby krijgt de vraag of de middenvelder lijkt op Ajacied Sean Steur. "Ik denk dat Kwakman iets verder is, iets volwassener in zijn spel", merkt Busby op. "Hij heeft ook iets meer ervaring in de Eredivisie. Het zijn natuurlijk allebei topspelers."