2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
'FC Volendam-speler beter dan Sean Steur': "Hij is iets verder"

Max
bron: ESPN
Sean Steur baalt
Sean Steur baalt Foto: © BSR Agency

Patrick Busby is lyrisch over Dave Kwakman. De technisch directeur van FC Volendam haalde de oud-FC Groninger deze winter naar het vissersdorp. 

FC Volendam huurt Kwakman tot het einde van het seizoen van AZ, maar had de middenvelder al eerder op de radar staan. "We hebben ook vorig jaar in de winter geïnformeerd. Dat was onmogelijk en toen ging hij naar FC Groningen", legt Busby uit in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Afgelopen winter hebben we het geduldig weten op te lossen."

Busby krijgt de vraag of de middenvelder lijkt op Ajacied Sean Steur. "Ik denk dat Kwakman iets verder is, iets volwassener in zijn spel", merkt Busby op. "Hij heeft ook iets meer ervaring in de Eredivisie. Het zijn natuurlijk allebei topspelers."

