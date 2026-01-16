Groeten uit Grolloo
FC Volendam-uitblinker afgewezen door Ajax: "Hetzelfde verhaal"

Kayne van Oevelen
Kayne van Oevelen Foto: © BSR Agency

Kayne van Oevelen is dit seizoen de uitblinker bij promovendus FC Volendam. De 22-jarige doelman verrichte de meeste reddingen van alle keepers in de Eredivisie. En dat terwijl hij zijn loopbaan in de jeugd begon als spits en speelde ook als verdediger, maar werd in die tijd afgewezen door AZ en FC Volendam.

Van Oevelen besloot op zijn elfde te gaan keepen, een wens die hij al langer had. "Ik weet het nog goed: ik was een jaar of zes en toen maakte de keeper in mijn team een keer een gruwelijke redding", vertelt hij in Voetbal International. "Toen riep ik meteen: Wow, dat wil ik ook. Ik wil keeper worden! Thuis keken we veel naar voetbal en dan was ik ook altijd al op de keeper gefocust. Die uitstraling van bijvoorbeeld een Manuel Neuer, dat vond ik heel bijzonder om te zien. Daarbij vond ik het dan ook gewoon heel leuk om als jonge jongen lekker te rollen en te duiken."

De 1.99 meter lange sluitpost bleek er ook goed in. "Ik stond een half jaar op doel en toen kwam Ajax al", blikt Van Oevelen terug. "Ik heb daar een paar keer meegetraind, maar de trainers zeiden dat ik vooral vlieguren moest gaan maken en dat ze me die bij Ajax niet konden beloven. Een jaar later werd ik gescout door FC Twente. Heb ik ook stagegelopen, maar hetzelfde verhaal: ik moest eerst vooral nog veel potjes gaan keepen om me verder te ontwikkelen. Dat ging toen dus ook niet door."

Van Oevelen werd in de jeugd dus afgewezen door AZ, FC Volendam, Ajax en FC Twente. "Clubs hebben me steeds wel op de radar gehad, ik werd ook steeds uitgenodigd voor stages, maar het was steeds net niet. Daardoor heb ik wel altijd het gevoel gehad dat ik er dicht tegenaan zat", zegt Van Oevelen. "Maar wanneer je wat ouder wordt krijg je toch een beetje stress, want ik had geen idee wat ik met mijn leven zou willen doen als ik geen profvoetballer kon worden."

Later gaf FC Volendam hem nogmaals de kans en nu is hij niet meer weg te denken onder de lat bij de promovendus. "Als ik dit seizoen alles blijf spelen, heb ik daar straks 34 Eredivisie-wedstrijden bij. Dan kom je toch iets anders binnen bij een andere club, zeker als er ook nog een transfersom voor je moet worden betaald. Na dit seizoen zou ik wel graag een volgende stap willen maken, dat is geen geheim. Maar eerst handhaven met FC Volendam. Daar ligt nu mijn volledige focus op", besluit hij.

