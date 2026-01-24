FC Volendam wil drie punten bij Ajax: "Moeten heel goed zijn"

De doelstelling van de promovendus voor zaterdag is duidelijk. "Wij willen eigenlijk gewoon drie punten halen, maar wij weten dondersgoed dat wij heel goed moeten zijn om daar te winnen", vertelt Meijers in De Voetbalkantine van ESPN. "Wij hebben de punten elke wedstrijd keihard nodig. Het is voor ons een mooie uitdaging."

Meijers benadrukt dat een bezoek aan Ajax absoluut geen makkelijke wedstrijd is, maar het besef is er ook dat dit het moment is om iets te halen uit Amsterdam. "Je hebt weleens wedstrijden gehad waarin je minder het gevoel had dat er iets te halen valt", stelt hij. "Wij moeten evengoed heel goed zijn als FC Volendam. We gaan het morgen zien, het is voor ons leuk."

Ajax en FC Volendam trappen zaterdagmiddag om 16.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA.