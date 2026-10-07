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Ajax supporters en sfeer

Fel statement Supportersvereniging Ajax: "Dit accepteren wij niet"

Bjorn
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Supportersvereniging Ajax heeft zich aangesloten bij een statement van Supporterscollectief Nederland. De Ajax-supporters zijn tegen de invoering van Persoonlijke Digitale Toegang (PDT).

"Onze sport. Onze privacy. Onze toekomst", schrijft het Supporterscollectief Nederland op social media. "PDT raakt straks iedere supporter die een stadion wil bezoeken. De werking is niet bewezen, de maatregel is buitenproportioneel en supporters zijn niet betrokken bij de totstandkoming ervan."

"Daarom zeggen wij: géén verplichte PDT", is de duidelijke mening van de supportersverenigingen. "Deel dit bericht massaal, spreek je uit en laat zien dat wij, supporters, deze koers niet accepteren. Samen tegen PDT."

In het statement van Supporterscollectief Nederland wordt meer uitleg gegeven over PDT, waarbij een ticket wordt gekoppeld aan een paspoort of identiteitskaart. "Wekelijks vallen honderdduizenden stadionbezoekers onder een identificatiesysteem", valt er te lezen. "Straks geldt: eerst registreren en identificeren, daarna pas naar binnen. Doe je dit niet, dan kom je het stadion niet in. Een maatregel die iedereen raakt, moet aantoonbaar noodzakelijk én proportioneel zijn."

"Na jaren proefdraaien ontbreekt bewijs dat PDT de veiligheid vergroot of het aantal incidenten vermindert", meent het Supporterscollectief Nederland. "De invoering van PDT is uitgewerkt zonder supporters of supportersvertegenwoordigers in een werkgroep. Besluiten die iedere stadionbezoeker raken, vragen om inspraak van de mensen om wie het gaat."

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