Fel statement Supportersvereniging Ajax: "Dit accepteren wij niet"

Supportersvereniging Ajax heeft zich aangesloten bij een statement van Supporterscollectief Nederland. De Ajax-supporters zijn tegen de invoering van Persoonlijke Digitale Toegang (PDT).

"Onze sport. Onze privacy. Onze toekomst", schrijft het Supporterscollectief Nederland op social media. "PDT raakt straks iedere supporter die een stadion wil bezoeken. De werking is niet bewezen, de maatregel is buitenproportioneel en supporters zijn niet betrokken bij de totstandkoming ervan."

"Daarom zeggen wij: géén verplichte PDT", is de duidelijke mening van de supportersverenigingen. "Deel dit bericht massaal, spreek je uit en laat zien dat wij, supporters, deze koers niet accepteren. Samen tegen PDT."