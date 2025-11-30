Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Fel statement van Ajax: "Ronduit schandalig wat er is gebeurd"

Gijs Kila
bron: Ajax
De wedstrijd is stilgelegd
De wedstrijd is stilgelegd Foto: © Pro Shots

Ajax heeft fel gereageerd op de gebeurtenissen rondom het gestaakte duel met FC Groningen. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA werd na vijf minuten definitief stilgelegd nadat er vanaf de tribunes grote hoeveelheden vuurwerk op het veld werden gegooid.

De club plaatst later op de avond een stevig statement. "Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd", opent het bericht. "Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel."

Ajax benadrukt afstand te nemen van het gedrag van betrokken supporters. "Vuurwerk hoort niet in het stadion. De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging als bij de instroom. Daarnaast zijn andere preventieve maatregelen genomen."

Toch bleken deze maatregelen niet afdoende. "Desondanks hebben we daarmee deze situatie niet weten te voorkomen." Ajax kondigt verder onderzoek aan: "We gaan de camerabeelden bestuderen en op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen."

Ko Itakura

Itakura snapt niks van verhaal in de media: "Hij ontkracht dit"

0
De spelers druipen af

Ajax - FC Groningen wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

0
