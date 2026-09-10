Felle kritiek op Ajax: "Het ligt te rollenbollen en te janken"

Het veelbesproken duel tussen Ajax en PSV blijft de gemoederen bezighouden. In de Skiete Willy-podcast wordt niet alleen teruggeblikt op de harde charge van Ruben van Bommel, maar vooral op het gedrag van enkele Ajax-spelers. Het makkelijk naar de grond gaan om tegenstanders een kaart aan te naaien zorgt voor flinke irritatie.

Daarbij wordt onder meer een moment tussen Davy Klaassen en Kodai Sano aangehaald. Volgens Bjorn van der Doelen is juist Klaassen degene die het contact veroorzaakt, waarna Sano uiteindelijk met geel wordt bestraft. "Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Hij raakt Sano en gaat vervolgens liggen huilen en Sano krijgt geel. Dat zie je in de herhaling ook gewoon. Sano geeft geen krimp, die gaat gewoon verder."

Hetzelfde zou later opnieuw zijn gebeurd bij een andere PSV’er. "Als ik trainer van Ajax zou zijn, zou ik me kapot schamen. Als mijn spelers zich zo zouden gedragen in het veld, zou ik daar meer moeite mee hebben dan met heel het moment met Van Bommel. Dat was natuurlijk erg onstuimig."

Volgens hem is het probleem inmiddels veel groter dan alleen Ajax. Spelers proberen steeds nadrukkelijker kaarten voor hun tegenstander uit te lokken. "Het ligt dan wel meteen te rollenbollen en te janken en te doen. Het is toch verschrikkelijk? En is dat dan om een tegenstander een gele kaart aan te naaien? Ja, dat zit er dan vaak achter. Het beïnvloeden van de scheidsrechter zit er ook achter."

Dat juist twee PSV’ers volgens Van der Doelen onterecht geel kregen, maakt de frustratie groter. "Vroeger hadden we het bij Nederland-Duitsland altijd over die Duitsers en hun schwalbes. Daar had iedereen zo’n ongelooflijke hekel aan. En nu is het gewoon onderdeel van het spel en niemand heeft het er nog over. Het is toch te gek dat twee spelers van PSV een gele kaart krijgen voor niks."