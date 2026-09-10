Felle kritiek op Ajax: "Het ligt te rollenbollen en te janken"
Het veelbesproken duel tussen Ajax en PSV blijft de gemoederen bezighouden. In de Skiete Willy-podcast wordt niet alleen teruggeblikt op de harde charge van Ruben van Bommel, maar vooral op het gedrag van enkele Ajax-spelers. Het makkelijk naar de grond gaan om tegenstanders een kaart aan te naaien zorgt voor flinke irritatie.
Daarbij wordt onder meer een moment tussen Davy Klaassen en Kodai Sano aangehaald. Volgens Bjorn van der Doelen is juist Klaassen degene die het contact veroorzaakt, waarna Sano uiteindelijk met geel wordt bestraft. "Als je uitdeelt, moet je ook kunnen incasseren. Hij raakt Sano en gaat vervolgens liggen huilen en Sano krijgt geel. Dat zie je in de herhaling ook gewoon. Sano geeft geen krimp, die gaat gewoon verder."
Hetzelfde zou later opnieuw zijn gebeurd bij een andere PSV’er. "Als ik trainer van Ajax zou zijn, zou ik me kapot schamen. Als mijn spelers zich zo zouden gedragen in het veld, zou ik daar meer moeite mee hebben dan met heel het moment met Van Bommel. Dat was natuurlijk erg onstuimig."
Volgens hem is het probleem inmiddels veel groter dan alleen Ajax. Spelers proberen steeds nadrukkelijker kaarten voor hun tegenstander uit te lokken. "Het ligt dan wel meteen te rollenbollen en te janken en te doen. Het is toch verschrikkelijk? En is dat dan om een tegenstander een gele kaart aan te naaien? Ja, dat zit er dan vaak achter. Het beïnvloeden van de scheidsrechter zit er ook achter."
Dat juist twee PSV’ers volgens Van der Doelen onterecht geel kregen, maakt de frustratie groter. "Vroeger hadden we het bij Nederland-Duitsland altijd over die Duitsers en hun schwalbes. Daar had iedereen zo’n ongelooflijke hekel aan. En nu is het gewoon onderdeel van het spel en niemand heeft het er nog over. Het is toch te gek dat twee spelers van PSV een gele kaart krijgen voor niks."
Hij benadrukt dat zijn kritiek niet voortkomt uit zijn voorkeur voor PSV. "Ik heb het er altijd over als spelers van PSV het ook doen. Ik vind dat Man ook te vaak te makkelijk naar de grond gaat. Maar in deze wedstrijd heb ik geen PSV’er zo’n actie zien maken."
Het gedrag na de charge van Van Bommel op Aaron Bouwman vond hij eveneens veelzeggend. Nadat de situatie escaleerde, zag hij vooral PSV-spelers die zich fysiek lieten gelden. "Het grootste moment daarin was Geertruida, die gewoon in zijn eentje tegenover acht Ajacieden staat. Ja, wat nou? Ik vond het zo symbolisch voor de mannelijkheid in die ploeg. Je wil gewoon kerels zien."
Over de charge van Van Bommel zelf bestaat tegelijkertijd weinig twijfel. De PSV’er kwam veel te hard in en had volgens de podcastmakers van het veld gestuurd moeten worden. "Het is gewoon een rode kaart. Simpel. Hij gaat veel te hard door. Die jongen ziet hem niet aankomen. Hij is in de lucht en dan: bam."
Daarmee staat dat moment volgens hen echter los van de bredere ergernis over het aannaaien van kaarten. "Kappen met dat gezeik. Of het nou Ajax, Feyenoord, PSV, ADO of NAC is. Bij corners mag alles, wordt er getrokken en geduwd, maar bij dit soort lichte dingen zitten we te janken."
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