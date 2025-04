'Fenerbahce neemt beslissing over toekomst oud-Ajacied Tadic'

Nexus Sports meldt dat Fenerbahce komende zomer van plan is om afscheid te nemen van twaalf spelers (!), waaronder Tadic. De 36-jarige aanvaller beschikt over een aflopend contract dat volgens de verwachtingen dus niet verlengd gaat worden.

Tadic kwam in de zomer van 2023 over van Ajax en kan goede cijfers overleggen bij de Turkse grootmacht. Waar de toekomst van de Servisch international ligt is afwachten. De rechtsbuiten werd al gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam.