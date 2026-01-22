Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Fenerbahçe neemt zeer duidelijk standpunt in over Ajax-doelwit

Amber
bron: Turkse media
Edson Álvarez
Edson Álvarez Foto: © BSR Agency

Fenerbahçe staat niet open voor een vertrek van Edson Álvarez, zo bevestigt sportief directeur Devin Özek van de Turkse topclub. Dat is een tegenvaller voor Ajax, dat de Mexicaanse middenvelder graag terug naar Nederland zou halen.

Volgens De Telegraaf staat Álvarez bovenaan het lijstje van de Amsterdammers in de zoektocht naar een ervaren controleur. Directeur voetbalzaken Marijn Beuker werd in Istanbul zelfs gespot met Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van de 28-jarige speler. Fenerbahçe, dat Álvarez huurt van West Ham United, lijkt echter geen medewerking te willen verlenen.

"Er zijn veel clubs geïnteresseerd in Edson Álvarez", zegt Özek voorafgaand aan het Europa League-duel met Aston Villa, geciteerd door Turkse media. "Ik kan heel duidelijk zijn: Edson is een heel belangrijke speler voor ons, zowel op als naast het veld. Hij is volledig gefocust op het team en zal niet vertrekken bij deze club." De Mexicaanse international begon donderdag op de bank bij Fenerbahçe.

De geruchten over een mogelijke transfer van Álvarez namen toe door de interesse van de club in N’Golo Kanté, maar ook spelers als Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Manchester United), Wataru Endo (Liverpool) en Christian Nørgaard (Arsenal) zouden volgens berichten van Ajax op het lijstje staan. Sky Sports meldt bovendien dat Arsenal weinig zin heeft om Nørgaard te laten gaan.

