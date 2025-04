'Fenerbahce overwoog oud-Ajacied Tadic uit selectie te zetten'

Tadic verliet Ajax in de zomer van 2023 na een succesvolle periode om naar Fenerbahce te gaan. De afgelopen tijd klonken er echter geruchten over een terugkeer naar Amsterdam. Ajax zou de aanvaller nog één seizoen als speler willen binnenhalen en daarna zou hij de technische staf kunnen aanvullen. Speler en club zouden zelfs al contact hebben gehad.

Dat de Serviër contact met Ajax had, viel niet goed bij Fenerbahce. "Na de wedstrijd tegen Rangers FC was het bestuur erg boos en werd overwogen hem buiten de selectie te zetten omdat hij naar verluidt een akkoord met Ajax had bereikt", vertelt Turkse journalist Serdar Ali Çelikler. "José Mourinho zei: dat is niet nodig."