'Fenerbahçe praat tegelijkertijd met Ajacied én PSV-middenvelder'

Fenerbahçe lijkt nog altijd serieus bezig te zijn met de komst van Kenneth Taylor en PSV'er Joey Veerman. Journalist Yagiz Sabuncuoglu meldt donderdag dat de Turkse topclub recent contact heeft gehad met de zaakwaarnemer van de PSV-middenvelder.

Sports Digitale meldde woensdag nog dat Veerman al rond zou zijn met de Turkse topclub, maar PSV-watcher Jeroen Kapteijn heeft daar vooralsnog niks over gehoord. Wel lijkt de interesse van Fenerbahçe zeer serieus en zou de Turkse topclub vergevorderde gesprekken voeren met de middenvelder.

Ook de interesse in Ajacied Kenneth Taylor blijft concreet. Fenerbahçe wil naar verluidt één van de twee middenvelders aantrekken. In een latere reactie op X zegt de journalist namelijk dat Fenerbahçe tegelijkertijd met Veerman én Taylor praat. Gezien Taylor en Veerman op dezelfde positie spelen, wordt verwacht dat slechts één van de twee de transfer zal maken.