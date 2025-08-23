Fenerbahçe trekt Álvarez aan, koopoptie van zo'n 22 miljoen euro

Fenerbahçe heeft de komst van Edson Álvarez afgerond. De 27-jarige middenvelder komt op huurbasis over van West Ham United, waarbij de Turkse topclub ook een optie tot koop heeft bedongen. Volgens Sky-journalist Florian Plettenberg ligt die op zo’n 22 miljoen euro.

Met zijn overstap naar Istanbul komt een terugkeer naar Ajax definitief van de baan. De Amsterdammers werden de voorbije weken nog in verband gebracht met de Mexicaan, maar directeur Alex Kroes moet dus verder zoeken naar een nieuwe controleur.

Bij Fenerbahçe reageren ze vol enthousiasme op de komst van Álvarez. "Edson is sterk, intelligent en heeft internationale ervaring op hoog niveau. We zijn erg blij hem te verwelkomen bij onze club", aldus directeur voetbalzaken Devin Özek op de clubsite.

Álvarez zelf toont zich eveneens gelukkig: "Allereerst, bedankt. De interesse van zowel de club als de fans de afgelopen dagen is ongelooflijk geweest. Ik wist dat Fenerbahçe een enorme club was voordat ik hierheen kwam, maar vanaf het allereerste moment realiseerde ik me dat Fenerbahçe veel groter is dan ik dacht."

De middenvelder kijkt ernaar uit om zich snel bij de selectie te voegen. "Ik ben erg blij om hier te zijn. Ik wil zo snel mogelijk met mijn team trainen, onze fans in ons stadion ontmoeten en voor hen spelen. Ik heb veel goede dingen gehoord over de fans van Fenerbahçe. Ik vergelijk ze met Mexicanen: erg gepassioneerd en ze geven alles voor hun team."