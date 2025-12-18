'Fenerbahçe wil Taylor; miljoenentransfer lonkt in winter'

Bij Ajax lijkt men klaar om afscheid te nemen van Kenneth Taylor. De 23-jarige middenvelder moet de club helpen aan extra inkomsten, nu een contractverlenging niet waarschijnlijk lijkt. Fenerbahçe wordt concreet gelinkt aan de komst van Taylor en in Turkije is bekend dat de club bereid is ver te gaan om hem in de winter los te weken bij Ajax.

Taylor staat voor een vertrek bij Ajax, waar hij nog tot medio 2027 onder contract staat. De Amsterdammers wilden afgelopen zomer zijn contract verlengen, maar de controleur gaf daar geen gehoor aan. "Hij gaf nul op rekest", vertelt een bron bij de club. Daarom heeft Ajax besloten Taylor te verkopen, zodat er nog een financiële opbrengst overblijft van de jeugdexponent.

Bij Ajax mikt men op een transfersom van 25 miljoen euro, terwijl Taylor volgens het algoritme van FootballTransfers een waarde van 30,8 miljoen euro vertegenwoordigt. Ondertussen is er al belangstelling voor de middenvelder. Fenerbahçe zou bij Ajax hebben geïnformeerd naar de voorwaarden voor een transfer, waardoor een vertrek van Taylor steeds concreter wordt.

Bij Fenerbahçe zou Taylor een aanzienlijk hoger salaris kunnen verdienen dan bij Ajax. Volgens journalist Sercan Hamzaoğlu verdient de middenvelder momenteel twee miljoen euro per jaar in Amsterdam. Capology meldt dat Ajax anderhalf miljoen euro per jaar aan Taylor betaalt, inclusief bonussen. Bij Fenerbahçe zou hij naar verluidt zes miljoen euro per jaar kunnen ontvangen, inclusief bonussen.