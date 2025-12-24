'Fenerbahçe ziet Veerman-alternatief bij Ajax en wil in gesprek'

Fenerbahçe heeft de interesse in Kenneth Taylor opnieuw concreet gemaakt. De Turkse topclub richtte zich de afgelopen weken vooral op Joey Veerman, maar nu die transfer is vertraagd, lijkt Ajax-middenvelder Taylor weer nadrukkelijk in beeld.

Volgens de Turkse transferjournalist Mustafa Karataş heeft Fenerbahçe inmiddels contact gezocht met Taylor. De club zou een gesprek hebben aangevraagd met de speler en zijn vertegenwoordigers, met de intentie om op korte termijn om tafel te gaan. Vooralsnog komt het nieuws uitsluitend van Karataş.

De hernieuwde belangstelling past in een eerder geschetst beeld. Fenerbahçe werd al meerdere keren genoemd als geïnteresseerde partij voor Taylor, maar die interesse leek weg te ebben toen Joey Veerman dicht bij een overstap naar Istanbul was. Nu die deal stokt, kijken de Turken naar alternatieven op het middenveld, waarbij Taylor opnieuw hoog op de lijst zou staan.

Dat de Ajacied openstaat voor een vertrek, is geen geheim. Taylor heeft al langer de wens om Ajax te verlaten, waardoor een mogelijke transfer deze winter weer aan momentum lijkt te winnen.