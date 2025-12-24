Kick-off
Verweij: "Uiteindelijk is hij wel geschikt voor een topclub"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Fenerbahçe ziet Veerman-alternatief bij Ajax en wil in gesprek'

Amber
bron: Mustafa Karataş
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Fenerbahçe heeft de interesse in Kenneth Taylor opnieuw concreet gemaakt. De Turkse topclub richtte zich de afgelopen weken vooral op Joey Veerman, maar nu die transfer is vertraagd, lijkt Ajax-middenvelder Taylor weer nadrukkelijk in beeld.

Volgens de Turkse transferjournalist Mustafa Karataş heeft Fenerbahçe inmiddels contact gezocht met Taylor. De club zou een gesprek hebben aangevraagd met de speler en zijn vertegenwoordigers, met de intentie om op korte termijn om tafel te gaan. Vooralsnog komt het nieuws uitsluitend van Karataş.

De hernieuwde belangstelling past in een eerder geschetst beeld. Fenerbahçe werd al meerdere keren genoemd als geïnteresseerde partij voor Taylor, maar die interesse leek weg te ebben toen Joey Veerman dicht bij een overstap naar Istanbul was. Nu die deal stokt, kijken de Turken naar alternatieven op het middenveld, waarbij Taylor opnieuw hoog op de lijst zou staan.

Dat de Ajacied openstaat voor een vertrek, is geen geheim. Taylor heeft al langer de wens om Ajax te verlaten, waardoor een mogelijke transfer deze winter weer aan momentum lijkt te winnen.

Mike Verweij

Verweij: "Uiteindelijk is hij wel geschikt voor een topclub"

Gaston Avila

Ávila op weg naar de uitgang? "Gaan spoedig een bod neerleggen"

Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

Aaron Bouwman (uiterst links) met onder meer Wout Weghost Davy Klaasen en Steven Berghuis

Ajacied onthult: "Mijn vader was vroeger op de F-Side te vinden"

John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

